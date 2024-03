Stabilisation des prix : les mesures prises par le PPP et le gouvernement seront bientôt tangibles

Photo : YONHAP News

Le président du comité d'urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a déclaré, aujourd’hui, que les sud-Coréens pourraient bientôt ressentir les effets des mesures prises par le gouvernement et son parti pour stabiliser les prix. C’est ce que Han Dong-hoon a souligné durant une réunion de son comité.L’ancien procureur a affirmé qu’à l’occasion des législatives, les partis devraient rivaliser pour lutter contre la hausse des prix et soutenir les projets prometteurs du pays. Il a fait savoir, de son côté, que le PPP avait promis la semaine dernière d'injecter 150 milliards de wons, soit 103,27 millions d’euros, dans la stabilisation des prix des produits agricoles et de l’élevage, et que ce projet avait déjà été mis en place.Han a aussi expliqué que le nombre d’articles concernés par ce soutien financier passera de 13 à 21. Selon lui, le budget accordé à la réduction des prix des produits agricoles doublera, et des événements proposeront, dans l'année, jusqu’à 50 % de réduction des produits issus de l’élevage.