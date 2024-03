Président de l’Assemblée nationale : octroyer la double nationalité pour contrer la dénatalité

Photo : YONHAP News

Le président de l'Assemblée nationale a déclaré que l'autorisation de la double nationalité aux sud-Coréens résidant à l'étranger pourrait être un moyen de résoudre le problème de la dénatalité.Actuellement en visite au Royaume-Uni, Kim Jin-pyo a tenu ces propos lors d'une rencontre mardi, avec les expatriés et les représentants d'entreprises sud-coréennes dans un hôtel à Londres.L’homme politique a fait remarquer que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée gagnait rapidement différents secteurs en Corée du Sud. Avant d'ajouter qu'il faut empêcher que le pays devienne une société en déclin.Selon lui, l'une des solutions les plus simples serait d'accorder la double nationalité aux résidents étrangers d'origine sud-coréenne. Leur nombre s'élève à 7,5 millions. Il a précisé qu'actuellement, seuls ceux âgés de plus de 65 ans souhaitant passer le reste de leur vie au pays du Matin clair peuvent se voir accorder la nationalité sud-coréenne. Il a ajouté que cela n'est pas le cas dans les pays du G10, qui rassemble les principaux pays industrialisés du monde.Kim a souligné que la plupart de ces expatriés sont aujourd’hui engagés dans des activités économiques, souvent liées à leur pays d'origine. Il a ajouté qu'en leur autorisant la double nationalité, la Corée du Sud pourrait redynamiser son économie.Par ailleurs, durant cette visite, le président de l'Assemblée nationale s'entretiendra séparément avec le président de la Chambre des lords, Lindsay Hoyle, et avec celui de la Chambre des communes, John McFall. Ces rencontres sont les premières depuis le rehaussement des relations Séoul-Londres à un « partenariat stratégique global » en novembre dernier.