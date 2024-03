Accord de partenariat économique : Cheong In-kyo discute avec des ambassadeurs africains à Séoul

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué au Commerce extérieur a rencontré, ce matin, les ambassadeurs du Maroc, de Tanzanie et du Kenya en Corée du Sud. Objectif : discuter des mesures de renforcement de la coopération économique avec les pays africains avec la signature d'un accord de partenariat économique (APE).Le Maroc, un point stratégique reliant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, est le plus grand producteur de phosphate, un matériau des batteries au lithium-fer-phosphate. La Tanzanie et le Kenya disposent chacun de nickel et de graphite.Pour Cheong, l’APE constituerait une base permettant d’élargir la coopération économique entre le pays du Matin clair et l’Afrique dans divers domaines, non seulement dans le commerce et les investissements, mais aussi dans les chaînes d’approvisionnement, le numérique et l’économie verte.Le ministre sud-coréen et les hauts diplomates africains ont décidé de faire avancer les discussions sur la conclusion de l’APE, alors que Séoul accueillera le premier sommet Corée du Sud-Afrique en juin prochain.