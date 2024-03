La Fondation pour le soutien au complexe de Gaeseong sera dissoute aujourd’hui

Photo : YONHAP News

La Fondation pour le soutien au complexe industriel intercoréen de Gaeseong en Corée du Nord sera dissoute aujourd’hui et ce, huit ans après la suspension des activités du site.L’organisation votera sa dissolution et la nomination d'un liquidateur lors d'une réunion de son conseil d’administration cet après-midi à Séoul. Une fois dissoute, elle se transformera en une société en liquidation, et ce liquidateur gérera ses créances et ses dettes. Ses activités d'assistance aux entreprises établies dans la ville frontalière seront transférées à l'Association de soutien aux échanges et à la coopération intercoréenne.Créée fin 2007, cette fondation avait pour mission d'assister les entreprises installées à Gaeseong dans leurs démarches liées à l'autorisation d'établissement, à l'accès au site, aux ressources humaines ou encore à la gestion des équipements. Cependant, elle était de facto fermée depuis la suspension des activités de la zone industrielle en 2016. En juin 2020, la Corée du Nord avait fait exploser le bureau de liaison intercoréen situé dans le parc, écartant définitivement la possibilité de la réouverture du site. L’an dernier, le gouvernement sud-coréen de Yoon Suk Yeol avait décidé du principe de la dissolution de la fondation, avant d’entamer les procédures nécessaires en début de cette année.