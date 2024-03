Séoul s’abstient de commenter la réélection de Poutine

Photo : YONHAP News

Le président russe Vladimir Poutine a été réélu pour un cinquième mandat. Et le gouvernement sud-coréen a préféré ne pas faire de commentaire à ce propos. Lors d'un point presse régulier tenu hier, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Lim Soo-suk, a indiqué « s'abstenir de commenter » cette nouvelle. Avant d'ajouter que la Corée du Sud et la Russie avaient « une volonté commune de gérer leurs relations bilatérales ».Cette prudence de Séoul s'expliquerait par le fait qu'un missionnaire sud-coréen est actuellement en détention en Russie pour suspicion d'espionnage. Aussi, par la nécessité de coopérer avec Moscou sur le long terme en vue de résoudre la situation dans la péninsule.Un responsable de la diplomatie sud-coréenne a néanmoins critiqué le fait que la Russie ait organisé son élection présidentielle même dans les zones ukrainiennes occupées comme Donetsk et Louhansk. Il a déclaré que l'invasion de l’Ukraine constituait une violation de la Charte des Nations unies et du droit international. Tout en soulignant que la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine devaient être respectées.Par ailleurs, toujours selon ce responsable, le gouvernement sud-coréen examinera, en temps et en heure, la pertinence de l'envoi d'un message de félicitations à Poutine pour sa réélection.