Législatives : la KBS transmettra des informations rapides et exactes avec « Decision K+ »

Photo : YONHAP News

La KBS couvrira les élections législatives, prévues le 10 avril, notamment avec son propre système d’estimation de résultats, nommé « Decision K+ ». Ce dernier permet d’analyser et de prévoir les chances des principaux candidats d’être élus, avant la fin du dépouillement.La maison-mère de KBS WORLD présentera également divers contenus avec l’intelligence artificielle (IA), des drones et de la réalité augmentée. Elle fera voler 500 drones au-dessus du parc de Yeouido. Avec ces engins à l’arrière-plan, des informations graphiques apparaîtront grâce à la réalité augmentée. Et, ce, sur une scène spéciale qui sera installée près de l’Assemblée nationale.Un sondage à la sortie des urnes sera mené avec les deux autres chaînes de télévision hertziennes dans toutes les circonscriptions électorales. En parallèle, une enquête téléphonique sera réalisée auprès des électeurs qui ont voté par anticipation. Leur nombre devrait atteindre presque la moitié de l’ensemble des électeurs.