Terraforms Lab : Podgorica conteste l’extradition de Kwon Do-hyung vers Séoul

Photo : YONHAP News

Le parquet du Monténégro a contesté la décision du tribunal autorisant l'extradition de Kwon Do-hyung vers la Corée du Sud. Le fondateur de la cryptomonnaie Terra s'était enfui après l’effondrement de son entreprise en 2022. Son transfert vers le pays du Matin clair est prévu pour ce week-end.Le parquet monténégrin a publié, hier, une déclaration sur son site web officiel. Il y explique que le tribunal a mené la procédure d'extradition du sud-Coréen de manière simplifiée, au lieu des procédures légales régulières et qu’il aurait outrepassé son autorité en rendant une décision sur l'extradition d'un criminel vers un autre pays. Une telle décision relevant normalement de la compétence exclusive du ministre de la Justice. Par conséquent, le parquet a demandé à la Cour suprême de juger la légalité des procédures suivies par la Cour d’appel et de la Haut Cour.Etant donné que Podgorica avait jusqu'à présent exprimé clairement son souhait que le suspect soit extradé vers les Etats-Unis, certains analystes estiment que le parquet monténégrin tente ainsi de renverser la décision de la justice.Rappelons que Séoul et Washington le réclament tous deux. Ainsi, la cour d'appel du Monténégro avait ordonné à la Haute Cour de Podgorica de décider directement où le sud-Coréen devait être extradé. En conséquence, la Haute Cour a renversé, le 7 mars, la décision précédente et a décidé de l’envoyer vers son pays d’origine. La Cour d'appel, elle, avait confirmé cette décision la veille.Kwon avait exprimé un fort désir d'être extradé vers son pays natal, où les peines pour crimes économiques sont moins sévères qu'aux USA. En Corée du Sud, la peine maximale pour ce type de crimes est d’environ 30 ans, tandis qu'au pays de l’Oncle Sam, il est possible de subir une peine de prison de plus de 100 ans.