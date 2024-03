Energie nucléaire : le gouvernement établit sa feuille de route à l'horizon 2050

Photo : YONHAP News

Le gouvernement élabore sa feuille de route concernant les centrales nucléaires sur le moyen et long terme, à savoir d’ici 2050. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé, aujourd’hui, une réunion à Séoul pour lancer le groupe de travail dédié au centre du charbon. Sous la présidence du deuxième vice-ministre Choi Nam-ho, seize représentants de l'industrie, experts du monde universitaire et chercheurs, ont échangé sur le sujet.Le discussions tournent autour des principaux éléments du plan d’action. Elle permettent également de faire l’état des lieux de la normalisation de l’écosystème de l’industrie nucléaire, lancée sous le gouvernement de Yoon Suk Yeol. Le président de la République a évoqué le projet d’établir cette feuille de route dans le courant de cette année. Il avait fait cette annonce lors du débat sur la vie du peuple qui s’est tenu le mois dernier à Changwon, ville du sud-est centrée sur la production de l’énergie atomique.L’exécutif prévoit d’inclure à cette feuille de route l’objectif de la neutralité carbone d’ici 2050 et des politiques pour des centrales nucléaires durables. Plus précisément, les principes directeurs pour la construction et l'exploitation de ces dernières, les moyens de renforcer la chaîne d’approvisionnement en équipements et en combustible nucléaire, ainsi que ceux de promouvoir la compétitivité dans l’exportation, entre autres.