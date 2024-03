Photo : YONHAP News

Si la Corée du Nord pense qu’elle peut faire s’agenouiller le Sud avec ses provocations et ses menaces, elle se trompe. C’est ce qu’a déclaré, aujourd’hui, le président de la République.C’était lors d’un discours prononcé à la cérémonie de la 9e Journée de la défense de la mer de l’Ouest tenue à Pyeongtaek. Cette journée commémore les 55 militaires morts au combat entre les deux Corées en 2002 et 2010.Tout en ajoutant que l’Armée va rester vigilante et veiller à la liberté de la République de Corée ainsi qu’à la sécurité des citoyens, Yoon Suk Yeol a aussi averti que si Pyongyang tente une provocation imprudente, il devra le payer cher.