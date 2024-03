Législatives : le PPP et le Minjoo se focalisent sur les circonscriptions les plus disputées

Photo : KBS News

A environ deux semaines des législatives qui se tiendront le 10 avril, le président du comité d'urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti présidentiel, va faire une tournée, aujourd'hui, dans les quatre circonscriptions les plus disputées de la capitale. Notamment, Yeongdeungpo et Seongdong.Han Dong-hoon se rendra d'abord à la station de métro de Yeouido dans l'arrondissement de Yeongdeungpo. C’est d’ailleurs ici que se trouvent les bureaux de la KBS. Il y rencontrera ses électeurs avant de se déplacer dans « le quartier des tteokbokkis », un marché situé à Junggu. Ici y sont rassemblés un grand nombre de petits restaurants spécialisés dans ces bâtonnets de riz cuits dans une sauce très épicée.Lee Jae-myung, le président du Minjoo, la première formation de l'opposition, visitera quant à lui « la ceinture du fleuve de Nakdong », qui abrite les régions de la province de Gyeongsang du Sud. Il rencontrera les ouvriers des usines de Samsung Heavy Industries, situées à Geoje. Ensuite, il se rendra au marché Bansong de la ville de Changwon.L'ancien candidat à la présidentielle de 2022 rencontrera également ses concitoyens au parc régional de Gimhae et au grand marché de Yangsan. Il appellera ainsi les électeurs de ces régions du sud de la péninsule à voter pour contrer le président Yoon Suk Yeol et son gouvernement.