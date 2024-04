Séoul soutiendra davantage l’implantation des PME à l’étranger

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud renforcera son soutien à l’implantation des PME et start-ups à l’étranger.Pour ce faire, le ministère des Affaires étrangères et celui des PME et des start-ups ont signé aujourd’hui un mémorandum d’entente (MoU). Dans ce cadre, ils créeront un corps consultatif dans les missions diplomatiques à l’étranger. Ils élargiront et établiront des projets conjoints pour que les start-ups puissent nouer des réseaux internationaux. Cette année, sept missions diplomatiques, dont celles en Tunisie, à San Francisco et à Seattle, soutiendront ces initiatives.Les deux ministères ont aussi signé un MoU avec l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (Koica) et l’Institut sud-coréen pour le développement de la création et de l'entrepreneuriat (KISED). Leur but est de faire des projets de l’aide publique au développement (APD) une occasion pour les PME de développer leurs activités internationales.