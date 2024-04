Photo : YONHAP News

Le nombre cumulé de voitures électriques a dépassé le cap des 500 000 en Corée du Sud. D’après les chiffres conjointement publiés aujourd’hui par le ministère du Territoire et des Transports ainsi que la KAMA, l’association des constructeurs automobiles du pays, il s’est élevé à 543 900 fin 2023.C’est une augmentation de 39,5 % en un an. Rappelons-le, la barre de 100 000 véhicules électriques immatriculés a été franchie en 2020.Parmi les modèles de voiture électrique les plus nombreux au pays du Matin clair, on peut citer Ionic5 de Hyundai Motor, avec 7 756 unités.