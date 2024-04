Photo : YONHAP News

En ce vendredi matin, le temps est nuageux, mais s’éclaircira progressivement à partir de l’après-midi. Il y aura un épais brouillard dans la région de Honam, et une légère pluie de 1mm tombera sur le Jeolla du Nord.A midi, la température dans la région centrale sera légèrement inférieure à celle d’hier. Elle devrait atteindre 17°C à Séoul et à Chuncheon. Les températures dans la région sud augmenteront quant à elles par rapport à hier. 20°C à Gwangju et 19°C à Daegu sont attendus. Les températures augmenteront sous un ciel clair ce week-end et le temps chaud du printemps se poursuivra. Il serait ainsi idéal de profiter d'une sortie printanière ce week-end sous les fleurs de cerisiers.