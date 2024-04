Vote par anticipation des législatives : à 16h, le taux de participation s’élève à 12,6 %

Photo : YONHAP News

Mercredi prochain, les sud-Coréens sont appelés aux urnes pour les élections législatives. Avant cela, les citoyens peuvent s’exprimer par anticipation aujourd’hui et demain dans n’importe quel bureau de vote de tout le pays, pas nécessairement celui de leur ville ou commune.C’est à 6h du matin que les 3 565 lieux qui ont été spécialement aménagés pour les scrutins ont ouvert leurs portes. Munis d’une carte d’identité, les gens ont fait la queue pour y entrer. A 16h, le taux de participation s’élevait à 12,6 %. Soit 2,86 points de plus par rapport à la même heure, il y a quatre ans.C’est dans le Jeolla du Sud que les habitants ont jusqu’à présent exercé le plus leur droit. Avec 19,85 % de taux de participation. Et c’est à Daegu, une grande ville du sud-est, qu’on a voté le moins (9,86 %).Demain aussi les électeurs pourront aller voter entre 6h du matin et 18h.