Météo : un lundi doux

Photo : YONHAP News

Ce deuxième lundi du mois d’avril, les températures sont douces et les fleurs de cerisiers ne sont toujours pas tombées dans un bon nombre de villes. Cependant, le ciel reste couvert avec des nuages qui resteront gris dans toute la partie du sud du pays, d’Ulsan à l’île méridionale de Jeju le matin, et jusqu’à Daegu dans la deuxième partie de journée.Sur le chemin du travail, il fait entre 8°C à Andong et 14°C à Busan. Il fait 9°C dans le quart nord-ouest à l’exception de Séoul qui enregistre un mercure de 11°C. Il fait entre 11 et 13°C dans le Jeolla et également 13°C à Gangneung.Cet après-midi, la minimale sera pour Jeju avec 19°C. La côte sud, elle, enregistrera 21°C. La maximale est pour Daegu avec 26°C et il fera 22°C à Gangneung, 23°C dans la capitale, à Suwon, Daejeon et Jeonju et 25°C à Andong.