Législatives : 31,28 % de participation au vote anticipé, un record

13 849 043 votants, soit 31,28 % de l'électorat de la Corée du Sud. C’est le nombre de personnes s’étant rendu aux urnes lors du vote anticipé des législatives du 10 avril. Il s’est déroulé vendredi et samedi dans 3 565 bureaux.C'est la première fois que le taux de participation au vote anticipé dépasse les 30 % lors des législatives. La région où cette proportion a été la plus élevée est la province du Jeolla du Sud avec 41,19 %, suivie de celle du Jeolla du Nord (38,46 %), et des villes de Gwangju (38,0 %) et de Sejong (36,8 %).A Daegu, ce chiffre ne représente que 25,60 %. Le plus faible du pays. Le taux de participation à Séoul, quant à lui, a dépassé la moyenne nationale avec 32,63 %.Lors du vote anticipé, les citoyens sud-coréens, munis d’une pièce d’identité, peuvent s’exprimer dans n’importe quel bureau de vote du pays, et pas nécessairement celui de leur ville ou de leur commune.