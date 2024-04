Satellite sud-coréen de reconnaissance militaire : communication avec le sol réussie après avoir atteint l'orbite

Photo : S. Korean Defense Ministry

Le deuxième satellite de reconnaissance militaire de l'armée sud-coréenne, lancé ce matin depuis le Centre spatial Kennedy en Floride, a réussi à atteindre son orbite. C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen de la Défense.Chronologiquement : le satellite a été projeté à 8h17 ce matin. 45 minutes après son lancement, à 9h02, il s’est séparé de la deuxième étape du Falcon 9 et est entré normalement en orbite. Il a ensuite réussi à communiquer avec une station au sol à 10h57. Le contact a eu lieu lors de la deuxième tentative, deux heures et quarante minutes après le lancement. Un premier échec avait été enregistré vers 9h11.Le satellite de reconnaissance 2 subira des tests opérationnels pendant plusieurs mois avant d'effectuer sa mission de surveillance et de reconnaissance de la Corée du Nord.Pour information, le premier satellite de reconnaissance militaire de l'armée sud-coréenne a été lancé avec succès à bord du Falcon 9 depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie le 2 décembre 2023. Il devrait commencer sa mission de surveillance de cibles clés en Corée du Nord entre juin et juillet 2024.