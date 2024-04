NYT : sept restaurants sud-coréens parmi les 100 meilleurs établissements de New-York

Photo : YONHAP News

Sept restaurants coréens ont été sélectionnés parmi les « 100 meilleurs restaurants de New York en 2024 » par le New York Times (NYT). C’est ce qu’a annoncé la semaine dernière le quotidien américain, dans son classement annuel des meilleurs restaurants de la région.Pour n'en présenter que trois. Le « Atomics » s’est hissé à la quatrième place. Le NYT a expliqué que l’établissement mêle tradition et modernité en utilisant de nouveaux ingrédients dans ses plats tout en leur donnant un aspect traditionnel. Notamment grâce à l’utilisation de vaisselle en céramique, de baguettes et de tissus coréens. Objectif : ressentir toute l’atmosphère coréenne. Le « Jeju Noodle Bar », seizième au classement, s’est fait remarquer grâce à ses ramyeons aux champignons. Enfin, le « Okdongsik », situé à Manhattan, s'est lui classé à la quarantième place. En décembre 2023, le gomtang de porc, une sorte de bouillon vendu dans cet établissement a également été sélectionné comme l'un des « 8 meilleurs plats new-yorkais de l'année » dans le classement du journal.Peter Wells, critique gastronomique qui a publié ce classement, a déclaré : « New York est une grande ville, j'ai donc essayé de trouver 100 restaurants qui représentent les quartiers et les habitants de la ville dans leur entièreté ».