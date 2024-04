Assurance-emploi : 54 000 bénéficiaires de plus en mars

Photo : YONHAP News

Le nombre de bénéficiaires de l’assurance-emploi a augmenté de 54 000 sur un mois pour s’élever à 15,28 millions en mars. Et ce, en raison de la hausse du nombre de travailleurs étrangers. Cependant, selon les chiffres publiés ce matin par le ministère de l'Emploi et du Travail, cette tendance haussière s’est ralentie, passant de 341 000 en janvier à de 312 000 en février.Par tranche d’âge, seuls les moins de 20 ans et les quadragénaires ont vu leur chiffre baisser. Ces groupes ont enregistré chacun une diminution de 77 000 et de 23 000. Le taux de baisse du nombre de prestataires de moins de 20 ans a cru le mois dernier pour le 19e mois d’affilée. C’est aussi le cas chez la quarantaine depuis novembre dernier. Le ministère a expliqué que ce phénomène était dû à la baisse de la population.En revanche, le nombre de travailleurs étrangers bénéficiant de l’assurance-emploi a atteint 230 000 en mars, soit 76 000 plus que le même mois en 2023.