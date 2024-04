Photo : YONHAP News

La 42e édition du Festival International du Film Fantastique de Bruxelles (BIFFF) débute aujourd’hui en Belgique. D’après le Centre culturel coréen à Bruxelles, d’ici le 21 avril prochain, un total de douze films sud-coréens va rencontrer le public local : une première mondiale, une première européenne et dix premières belges.Parmi les œuvres les plus attendues par les cinéphiles, « Exhuma » du réalisateur Jang Jae-hyun qui a fait 10 millions d’entrées en Corée du Sud et « The Sin » signé Han Dong-seok. Ces deux dernières ont toutes été sélectionnées dans la catégorie compétition internationale.La cérémonie de remises des prix est prévue pour le 19 avril.