Cinéma : forte hausse de la fréquentation en salles en mars

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour le septième art sud-coréen. En mars, le nombre d'entrées dans les salles obscures a fortement augmenté. Idem pour le chiffre d’affaires de l’industrie cinématographique.A en croire un rapport publié par le Conseil sud-coréen du film (Kofic), le mois dernier, le chiffre d’affaires du secteur a grimpé de plus de 45 % en un an, à 116 milliards de wons. Une somme plus élevée que la moyenne 2017-2019 pour le mois de mars, avant le début de la pandémie de COVID-19 donc.Le public sud-coréen a ainsi retrouvé le chemin des salles de cinéma. A tel point que la fréquentation a atteint quelque 11,7 millions de spectateurs. C’est un bond de plus de 56 % par rapport à il y a un an et 85 % des scores d’avant la crise sanitaire.Egalement en mars, le chiffre d’affaires des films sud-coréens a progressé de 274 %, en glissement annuel, pour dépasser la barre des 80 milliards de wons. Du jamais-vu. Le Kofic explique cette embellie par le gros succès d’ « Exhuma ». En revanche, le chiffre d’affaires et la fréquentation des productions étrangères ont reculé de 38 et 39 % respectivement.