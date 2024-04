Législatives : à midi, le taux de participation s’élève à 18,5 %

Photo : KBS News

Aujourd’hui, les habitants du pays du Matin clair vont aux urnes pour élire les députés. C’est à 6h du matin que les 14 259 bureaux de vote à travers tout le territoire ont accueilli les électeurs.A midi, le taux de participation s’élevait à 18,5 %. Soit 0,7 point de moins par rapport à la même heure lors des dernières législatives. C’est à Daegu, dans le sud-est, que les habitants ont jusqu’à présent exercé le plus leur droit. Avec 20,4 % de taux de participation. Et c’est à Gwangju, dans le sud-ouest, qu’on a voté le moins (15,7 %).A 13h, le taux va largement augmenter. Car beaucoup de gens se rendront aux urnes avant ou après le déjeuner. S’y ajouteront aussi les bulletins du vote anticipé, qui s’est déroulé les 5 et 6 avril derniers, ainsi que ceux des expatriés sud-coréens à l’étranger.Les citoyens ont jusqu'à 18h pour voter. Les bulletins commenceront à être comptés dès l'arrivée des urnes aux 254 lieux de dépouillement.