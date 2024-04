Pêche chinoise illégale : Yoon demande une réponse plus stricte

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a ordonné à la police maritime de répondre strictement à la pêche illégale des bateaux chinois, alors que la saison de pêche des crabes bleus a débuté en Corée du Sud.Le président de la République a pris, hier, un vaisseau de patrouille de la police maritime au large d’Incheon. Il a reçu un rapport sur la pêche illicite des Chinois dans la zone économique exclusive (ZEE) et près de la ligne de limite du Nord (NLL).Le numéro un sud-coréen a souligné qu’il s’agissait d’une question de sécurité des ressources maritimes du pays. Il a indiqué que la précédente administration n’avait pas contrôlé correctement cette pratique. La raison évoquée : la volonté de cette dernière de réchauffer ses relations avec Pékin. Il a ensuite ajouté que les pêcheurs sud-coréens innocents en étaient les seules victimes.Yoon a appelé la police maritime à ne se concentrer que sur la protection des ressources maritimes. Et ce, sans porter aucun jugement politique. Il a aussi promis d’introduire des vaisseaux destinés à la patrouille et de moderniser les équipements de sécurité.