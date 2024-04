Législatives : à 14h, le taux de participation s’élève désormais à 56,4 %

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens élisent aujourd’hui leurs députés : 254 au scrutin majoritaire et 46 à la proportionnelle. Les 14 259 bureaux de vote à travers tout le territoire accueillent depuis 6h du matin les électeurs.A 14h, le taux de participation s’élevait à 56,4 %. Soit 3,4 points de plus par rapport à la même heure lors des dernières législatives tenues en 2020. C’est dans la province de Jeolla du Sud que les habitants ont jusqu’à présent exercé le plus leur droit. Avec 61,6 % de taux de participation. Et c’est à Daegu ainsi qu’à Jeju qu’on a le moins voté (52,7 %).Il est vrai que cela fait désormais huit heures que les bureaux de vote sont ouverts et que beaucoup de gens se sont rendus aux urnes avant ou après le déjeuner. Mais la raison pour laquelle le nombre a considérablement augmenté par rapport à midi est la suivante : l’ajout des bulletins du vote anticipé, qui s’est déroulé les 5 et 6 avril derniers, ainsi que ceux des expatriés sud-coréens à l’étranger.Les citoyens ont jusqu'à 18h pour voter. Les bulletins commenceront à être comptés dès l'arrivée des urnes aux 254 lieux de dépouillement. D’après la Commission électorale nationale (NEC), les noms des vainqueurs au scrutin majoritaire devraient commencer à être connus entre 1 et 2h du matin.