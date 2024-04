Législatives : à 17h, le taux de participation s’élève désormais à 64,1 %

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, les sud-Coréens élisent leurs députés : 254 au scrutin majoritaire et 46 à la proportionnelle. Les 14 259 bureaux de vote à travers tout le territoire accueillent depuis 6h du matin les électeurs. Ils doivent fermer leurs portes à 18h.A 17h, le taux de participation s’élevait à 64,1 %. Soit 1,5 point de plus par rapport à la même heure lors des dernières législatives tenues en 2020. Grâce à la participation record au vote anticipé tenu vendredi et samedi derniers, le taux final sera sans doute supérieur à celui d’il y a quatre ans (66,2 %).Dès l'arrivée des urnes aux 254 lieux de dépouillement, les bulletins commenceront à être comptés. D’après la Commission électorale nationale (NEC), les noms des vainqueurs au scrutin majoritaire devraient commencer à être connus entre 1 et 2h du matin.