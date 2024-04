Biden et Kishida réaffirment leur volonté de dénucléariser complètement la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le président américain a reçu, hier, en tête-à-tête, à la Maison blanche, le Premier ministre japonais. A l’issue de leur sommet, Joe Biden et Fumio Kishida ont publié une déclaration commune. Le dossier nord-coréen s’y est invité.Dans ce document, les deux hommes ont annoncé reconfirmer leur engagement envers la dénucléarisation complète de la Corée du Nord. Et ce, en vertu des résolutions concernées du Conseil de sécurité des Nations unies. En effet, ils ont fermement condamné la poursuite du programme balistique du pays communiste. Selon eux, ce dernier constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité dans la péninsule et au-delà.Les deux dirigeants ont ensuite exhorté une nouvelle fois Pyongyang à accepter leur proposition « continue et sincère » de renouer avec la diplomatie, sans aucune condition préalable. Dans le même temps, ils ont sollicité les Etats membres de l’Onu à appliquer pleinement les sanctions du Conseil à son encontre.Biden et Kishida ont également appelé le régime de Kim Jong-un à cesser ses actes illicites, notamment les cyberattaques servant à financer ses programmes balistique et d’armes de destruction massive.Le président des Etats-Unis a par ailleurs reconfirmé sa détermination à trouver une solution immédiate à la question des civils japonais enlevés par le Nord. Sans oublier des efforts conjoints avec Tokyo pour les droits de l’Homme au nord du 38e parallèle.Les deux hommes ont aussi fait part de leur préoccupation profonde à l’égard du rapprochement militaire Pyongyang-Moscou. Avant de promettre d’approfondir leurs relations avec Séoul dans divers domaines, et ce, en s’appuyant sur l’accord intervenu lors de leur rencontre à trois avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, en août dernier à Camp David.