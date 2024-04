La BAD maintient sa prévision de croissance sud-coréenne pour 2024

Photo : YONHAP News

La Banque asiatique de développement (BAD) a maintenu sa prévision de croissance pour la Corée du Sud en 2024. Comme en décembre dernier, elle table sur une progression du PIB de 2,2 %.Dans ses perspectives économiques régionales, publiées aujourd’hui, l’institution établie aux Philippines considère qu’au second semestre de l’année, la consommation reprendra des couleurs, favorisée notamment par la demande accrue en semi-conducteurs à l’échelle mondiale.La BAD est un peu plus optimiste pour l’année prochaine. Elle s’attend à un bond de 2,3 %, et ce grâce à l’augmentation des exportations. Même son de cloche pour la hausse des prix. La banque prévoit ainsi que l’inflation s’établirait à 2,5 % cette année et à 2 % en 2025. Ces pronostics reposent sur le maintien de la politique monétaire d’austérité et les efforts du gouvernement pour stabiliser les prix.L’institution anticipe une croissance de 4,9 % en 2024 comme en 2025 pour l’Asie-Pacifique.