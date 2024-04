Samsung Galaxy S24 : la traduction instantanée bientôt possible en 16 langues

Photo : YONHAP News

Trois nouvelles langues seront ajoutées au mode interprète de la dernière gamme de smartphones Galaxy S24 de Samsung Electronics. Il s’agit de l’arabe, de l’indonésien et du russe.Et ces appareils, dopés à l’intelligence artificielle, traduiront aussi les propos en anglais australien, en chinois hongkongais et en français canadien. Les services débuteront dans le courant du mois. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le géant sud-coréen de l’électronique.Actuellement, cette option traduit et interprète en temps réel des conversations téléphoniques dans 13 langues pour chacun des interlocuteurs. A savoir le coréen, le français, l'anglais, l'allemand et l'hindou, entre autres.Le conglomérat a expliqué que l’ajout des trois langues permettrait aux 1 milliard d’individus de plus d’échanger avec leurs amis ou leurs collègues étrangers. Il entend aussi mettre à jour cette fonctionnalité en 2024 pour proposer une traduction simultanée en plusieurs autres langues comme le suédois, le néerlandais et le turc.