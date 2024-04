Biden exprime son soutien à l’éventuel sommet nord-coréano-japonais

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais veut rencontrer le leader nord-coréen. Objectif affiché : résoudre différents contentieux bilatéraux. Mais cette tentative de rapprochement a suscité l’inquiétude de Washington et Séoul, qui eux, redoutent une fissure dans leur coopération trilatérale avec Tokyo.Mais, Fumio Kishida n’aura désormais plus besoin de s’en préoccuper. Car Joe Biden a manifesté son soutien à son éventuel sommet avec Kim Jong-un.Effectivement, le président des Etats-Unis a affirmé que son invité et lui étaient tous deux d’accord, hier, après leur entretien, pour faire disparaître l’inquiétude de la communauté internationale à l’égard des droits de l’Homme. Il a alors mentionné la question des ressortissants japonais kidnappés par le régime communiste dans le passé. Biden a fait ces remarques, interrogé à ce sujet dans la conférence de presse conjointe avec Kishida, donnée hier à la Maison blanche.Le dirigeant américain a également salué le fait que « notre allié a l’opportunité d’entamer un dialogue avec Pyongyang ». Avant d’ajouter estimer positif de le tenter avec le régime de Kim Jong-un.