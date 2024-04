Législatives : Lee Jae-myung salue la victoire du peuple, Han Dong-hoon démissionne

Photo : YONHAP News

Le Minjoo exulte après sa victoire sans appel au scrutin législatif d’hier. Dans sa prise de parole aujourd’hui devant l’équipe de campagne de la principale force de l’opposition, son patron a commencé par remercier ses concitoyens d’avoir donné à son parti la majorité absolue.Lee Jae-myung a alors déclaré que c’est une grande victoire du peuple, et non pas celle de son mouvement. Il s’est d’emblée engagé à respecter la décision de la nation et à faire de son mieux pour rendre meilleure la vie des sud-Coréens et pour trouver une sortie à la crise nationale.Dans le camp d’en face, le chef intérimaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement de Yoon Suk Yeol, a annoncé sa démission en assumant l’entière responsabilité des résultats du scrutin.Lors d’une conférence de presse, aujourd’hui, Han Dong-hoon a affirmé que « le peuple a toujours raison ». Avant de s’excuser auprès des électeurs de ne pas avoir été choisi. Il a aussi tenu à féliciter tous les candidats heureux de son propre camp comme des oppositions pour leur élection et leur a demandé de faire une politique à la hauteur des attentes des sud-Coréens.