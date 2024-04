Législatives : le Minjoo l’emporte haut la main, Yoon Suk Yeol fragilisé

Photo : KBS News

Comme il espérait la conserver, le Minjoo a remporté une victoire écrasante aux législatives organisées hier. Il s’agit de son deuxième triomphe consécutif à ces élections qui ont lieu tous les quatre ans.En effet, la première force de l’opposition, de centre-gauche, a obtenu 161 sièges au scrutin majoritaire. Sa coalition électorale pour la représentation proportionnelle, l’Alliance démocrate de Corée, en a gagné 14. Ils ont donc 175 sièges sur les 300 que compte l’Assemblée nationale.De son côté, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et son mouvement pour la proportionnelle, le Parti du futur du peuple, n’en ont récolté ensemble que 108, dont 90 au scrutin majoritaire. C’est le pire score d’un parti gouvernemental depuis l’instauration d’une élection présidentielle directe en 1987.C’est aussi la première fois que l’opposition s’impose autant face au pouvoir à trois ans de la fin du quinquennat d’un chef de l’Etat. C’est donc un énorme coup de massue pour Yoon Suk Yeol et son camp conservateur. D’autant que le scrutin d’hier est considéré comme un référendum de mi-mandat.En tout cas, le PPP et son allié doivent se contenter d’empêcher les oppositions de destituer Yoon et de réviser la Constitution. Pour cela, il faut le oui d’au moins 200 députés.En ce qui concerne les résultats obtenus par les petits mouvements. Certains d’entre eux ont présenté leurs candidats au scrutin majoritaire et à la proportionnelle, d’autres uniquement à la proportionnelle. Or, le Parti de la reconstruction de la Corée a surpris tout le monde, en remportant 12 sièges à la proportionnelle. Le mouvement a été lancé il y a à peine un mois, par Cho Kuk. Sous la précédente administration, celui-ci, alors ministre de la Justice, et Yoon, procureur général de l’époque, étaient aux antipodes.Autre point à noter : les élections d’hier ont une nouvelle fois confirmé la polarisation régionale du vote. Le sud-ouest a très largement soutenu le Minjoo et le sud-est le PPP.Enfin, le taux de participation a été le plus fort, jamais enregistré depuis 32 ans pour des législatives, avec 67 %.