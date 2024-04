Séoul : le voyage à Pyongyang de Zhao Leji pourra renforcer les relations sino-nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, le Parlemenent chinois, doit arriver aujourd’hui à Pyongyang pour un déplacement de trois jours.La visite du numéro trois chinois s’invitait dans un échange, aujourd’hui, d’un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification avec des journalistes. Selon lui, il est possible que le voyage nord-coréen de Zhao Leji normalise de plus belle les relations des deux alliés. D’autant qu’il prévoit de prendre part à une cérémonie marquant le 75e anniversaire de l’établissement de leurs liens diplomatiques, cette année.Pékin et Pyongyang ont suspendu les visites croisées de leurs hauts responsables après l’apparition de la pandémie de COVID-19, en 2020. Pourtant, l’année suivante, leurs dirigeants s’étaient rencontrés deux fois en tête-à-tête, respectivement en Corée du Nord et dans l’empire du Milieu.