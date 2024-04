La Corée du Sud a décidé d’envoyer une aide humanitaire de 500 000 dollars à Taïwan, dont la côte est a été touchée le 3 avril dernier par un violent tremblement de terre. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Séoul espère que son soutien permette aux sinistrés de retrouver au plus vite une vie stable et qu’il soit utile à la reconstruction des sites ravagés.D’après le bilan, le séisme a fait 16 morts et on dénombre plus de 1 100 blessés.