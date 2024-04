CSIS : Pyongyang maintient en état opérationnel son site d’essais nucléaires de Punggye-ri

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord maintiendrait l'état d'opérationnel de son site d'expérimentation nucléaire de Punggye-ri en tout temps. C’est ce qu’a analysé le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) des Etats-Unis.Le think tank américain a publié, hier, sur son site web spécialisé sur le royaume ermite, « Beyond Parallel », des images satellite du site prises le 2 avril, ainsi que les résultats de leur analyse. Il a affirmé que des opérations de déneigement avaient été confirmées sur la route menant au troisième tunnel du site. Cela suggère, selon lui, que des activités à bas niveau continuent.Séoul et Washington évaluent que Pyongyang a achevé toutes les préparations pour un septième essai nucléaire. Ils surveillent attentivement le troisième tunnel comme site d'essai probable.Toujours d’après Beyond Parallel, toute activité à l’intérieur ou autour du tunnel est une source de préoccupation en vue d'un éventuel septième test. Cependant, il estime que cela ne suggère pas nécessairement l’imminence de la préparation d’un essai. Néanmoins, toujours selon le site web américain, la décision en incombe entièrement au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Les préparatifs mineurs restants peuvent être effectués facilement pendant la nuit ou par mauvais temps. Il est donc possible que le délai entre la décision et l'exécution de l'essai nucléaire soit plus court que prévu.