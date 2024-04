Nombre d’employés : le plus bas niveau en trois ans et un mois

Photo : YONHAP News

Le nombre d'employés de 15 ans et plus s'est élevé à 28,39 millions. Il s’agit d’une augmentation de 173 000 par rapport à il y a un an. C'est ce que révèlent les données sur les tendances de l'emploi de mars, publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat).Après avoir chuté à 473 000 en février 2021, ce nombre a atteint son plus bas niveau en trois ans et un mois. La croissance du nombre d'employés a atteint son pic en janvier 2022 avec 1,13 million. Ce dernier a ensuite ralenti pour se maintenir entre 200 000 et 300 000 jusqu'en février dernier. Un directeur du Kostat a expliqué que ce ralentissement de la progression en mars était dû à sa forte augmentation en mars 2023.Par tranche d'âge, le nombre de jeunes employés âgés de 15 à 29 ans a diminué de 131 000, enregistrant la plus forte baisse depuis juillet 2023. Le nombre d'employés dans la quarantaine a également reculé de 79 000. En revanche, celui des individus de plus de 60 ans a augmenté de 233 000.Par secteur industriel, le nombre d'employés dans le manufacturier a affiché une progression de 49 000. Il s’agit d’une hausse pour le quatrième mois consécutif. Dans celui de l'hébergement et de la restauration, ce chiffre a également augmenté de 7 000, alors que celui dans l'agriculture et de la pêche a diminué de 50 000.Quant au taux d'emploi des personnes de 15 ans et plus, il s'est élevé à 62,4 %, en hausse de 0,2 point par rapport à l'année dernière. Cela représente le niveau le plus élevé pour mars depuis le début des relevés statistiques mensuels en juillet 1982. Le nombre de personnes sans emploi, pour sa part, a atteint 892 000, en hausse de 52 000 par rapport à il y a un an. Le chômage continue d’augmenter depuis novembre dernier. Le taux de chômage s'est établi à 3 %, en hausse de 0,1 point.