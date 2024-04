Séoul participe à une réunion pour la reconstruction de l’Ukraine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a pris part, pour la première fois, à une réunion de la Plateforme de coordination des donateurs pour l’Ukraine (MDCP). Son ministère des Affaires étrangères a annoncé que Kang Seok-hee y avait assisté pour représenter le gouvernement sud-coréen. Il y a annoncé que Séoul soutiendrait la reconstruction du pays ravagé par la guerre sur le moyen et le long terme dans les domaines où il a des atouts : les infrastructures, la santé et les soins médicaux, ainsi que l’éducation.La MDCP a été mise en place en janvier 2023 à l’initiative du G7 pour discuter de l’aide financier, du plan de la restauration et de la réforme de l’Ukraine. La Commission européenne et la Banque mondiale en sont d’ailleurs membres.Le pays du Matin clair l’a rejoint en février dernier. Il s’est engagé à fournir encore 300 millions de dollars cette année, et 2 milliards de dollars sur le moyen et long terme à partir de l’année prochaine.