Pyongyang-Moscou : nouveau signe de transaction détecté

Photo : YONHAP News

Pyongyang et Moscou accélèrent leur rapprochement à l’occasion de la guerre en Ukraine et poursuivent leurs transactions illicites. Et ce, malgré l’avertissement de la communauté internationale. C’est ce que nous montrent les photos satellites publiées, mercredi, par le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS). Dans l'une d'elles, prise le 7 avril, un bateau, soupçonné d’être le cargo nord-coréen « Paekyangsan 1 », est visiblement amarré au port de Vostotchny dans l’Est de la Russie. Ce dernier a déjà été accusé par l’Onu d’être impliqué dans du transport illégal de pétrole.Une autre image montre qu’un navire de fret, sûrement le « Maria », est ancré au port de Najin en Corée du Nord. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a déjà sanctionné ce vaisseau russe. La raison : il aurait transféré des équipements militaires nord-coréens à la Russie.Kim Jong-un et Vladimir Poutine renforcent leur lien après leur sommet qui s’est tenu en 2023. Il a été constaté que Pyongyang envoie ses armes, notamment ses obus, à Moscou, et que ce dernier fournit des denrées alimentaires et du pétrole à son voisin.