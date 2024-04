Législatives : Yoon va annoncer sa position la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol devrait s’exprimer, au début de la semaine prochaine, sur le résultat des élections législatives du 10 avril. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), formation présidentielle, y a subi une défaite sanglante. Selon un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan, la discussion est en cours sur le fond et la forme du discours. Le chef de l’Etat, quant à lui, est en pleine introspection et en remise en question.Hier matin, le président Yoon a déclaré, brièvement, qu’il accepterait la volonté des citoyens et qu’il ferait de son mieux pour renouveler sa politique et stabiliser l’économie et la vie de ses compatriotes.Yoon prévoit aussi de réorganiser son personnel et de restructurer le cabinet présidentiel. Il déterminera, ainsi, sans tarder, le sort du Premier ministre Han Duck-soo, et des conseillers qui ont annoncé leur démission à la suite du scrutin.Pour leurs successeurs, le numéro un sud-coréen cherche des personnalités politiques capables de maintenir une communication fluide avec l’Assemblée nationale et qui ne suscitent pas de réticence de la part de l’opposition.A propos de la restructuration, sont évoqués les moyens de renforcer le rôle du premier secrétaire aux affaires politiques et celui à la communication, ou de relancer le premier secrétaire aux affaires civiles.