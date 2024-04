Corée du Nord : le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême reçoit le numéro 3 chinois

Photo : YONHAP News

Le numéro trois chinois est arrivé, hier, à Pyongyang. Et il a commencé son séjour de trois jours par une rencontre avec le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Leji a déclaré que la Chine souhaitait renforcer les échanges de haut rang et approfondir sa coopération mutuellement bénéfique avec la Corée du Nord, à l’occasion de leur année de l’amitié. En citant le propos du président chinois, il a ajouté que consolider et développer les relations bilatérales était une de leurs politiques stratégique, constante et inébranlable.Choe Ryong-hae, de son côté, a affirmé que l’amitié des deux nations forgées par le sang avait une longue histoire et constituait un précieux héritage commun. Il a expliqué que leurs liens amicaux sont entrés dans une nouvelle ère sous la direction de Kim Jong-un et Xi Jinping. Avant d’ajouter que le régime espère fortifier la collaboration dans tous les domaines et continuer de promouvoir leur relation.Après cette rencontre, les deux alliés ont signé des documents actant leur coopération dans des domaines tels que l’exemption de visa pour les affaires diplomatiques et publiques, la publication et la traduction d’œuvres classiques et l’inspection douanière et sanitaire.Zhao est le plus haut dignitaire chinois à se rendre au nord du 38e parallèle depuis la pandémie de COVID-19. Pendant son déplacement, il devrait participer à des événements liés à l’année de l’amitié et aussi rencontrer Kim III.