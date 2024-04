Onu : l’ambassadrice des Etats-Unis de visite en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

L'ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies est arrivée, hier, à Séoul, pour une visite de quatre jours.Au cours de celle-ci, Lynda Thomas-Greenfeld sera reçue par de hauts responsables gouvernementaux sud-coréens, dont le ministre des Affaires étrangères Cho Tae-yul, pour discuter de la coopération bilatérale au sein du Conseil de sécurité de l'Onu.Ce déplacement est d'autant plus important que le mandat du panel d’experts du Comité des sanctions nord-coréennes de l'Onu prendra fin le 30 avril. Les discussions porteront ainsi sur la création d'un nouveau dispositif chargé de surveiller l’application des mesures punitives onusiennes contre le pays communiste.Le porte-parole de la mission américaine auprès de l’organisation internationale a annoncé la semaine dernière le projet de tournée de l'ambassadrice à Séoul et Tokyo du 14 au 20 avril. Et Nate Evans a précisé que de différentes mesures seraient discutées pour garantir la publication d'un rapport indépendant et exacte sur les activités nord-coréennes.Thomas-Greenfield profitera de son déplacement pour visiter la DMZ, la zone démilitarisée séparant les deux Corées. Elle prévoit aussi de rencontrer des jeunes transfuges nord-coréens réfugiés au Sud et des étudiantes de l’université féminine Ewha à Séoul.C'est la première fois que la haute fonctionnaire américaine se rend au pays du Matin clair et également la première visite en plus de sept ans d'un ambassadeur du pays de l'Oncle Sam auprès de l'Onu.Après Séoul, la diplomate américaine se dirigera ce mercredi pour Tokyo afin d'y rencontrer les familles des Japonais enlevés par Pyongyang et de rendre visite à Nagasaki, la ville détruite par la bombe atomique durant la Seconde guerre mondiale. Elle décollera de l'archipel le 20 avril.