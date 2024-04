Véhicules électriques : les k-batteries dominent le marché mondial

Photo : KBS News

Les trois fabricants de batteries sud-coréens figurent parmi les cinq plus gros producteurs du monde pour les véhicules électriques. Il s'agit de LG Energy Solution, Samsung SDI et SK on.A en croire SNE Research, la société d'analyse des marchés énergétiques, la production mondiale des batteries destinées aux voitures électriques pour l'an dernier représente 865 GWh, soit des blocs batteries d'une valeur de 132 milliards de dollars.En termes de part de marché, le fabricant chinois CATL s'est classé au premier rang avec 30,6 %, suivi par LG Energy Solution avec 16,4 %. Samsung et SK ont occupé les quatrième et cinquième places respectivement avec une proportion d'un peu plus de 7 % pour chacun.Dans le classement établi selon la quantité mise sur le marché, ce sont CATL et BYD de l'empire du Milieu qui se sont hissés aux deux premiers rangs avec 35,6 et 15,6 % respectivement. Les trois suivants sont revenus à LG (14,9 %), SK (6,6 % ) et Samsung (5,7 %).Le japonais Panasonic a occupé la sixième place en termes de part de marché avec 3,6 %, alors que les fabricants chinois ont pris les trois suivantes, à savoir du septième au dixième rang.SNE Research a expliqué que les dix premiers occupaient 94 % du marché et les cinq premiers plus de 78 %, avant d'ajouter que le partage de ce dernier par ces principaux fabriquants ne changera pas pour un certain temps.La société d'analyse a également estimé que l'électrification du parc de véhicules se ralentirait d'ici l'an prochain. Elle a ainsi conseillé aux acteurs de l'industrie de se doter d'ici deux ou trois ans d'un réseau d'approvisionnement ainsi que de la compétitivité de prix en Europe et en Amérique du Nord, afin de sauvegarder leur position de domination dans le marché.