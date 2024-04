Séoul condamne l’attaque de l’Iran contre Israël

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a condamné fermement, hier, l’attaque à grande échelle lancée par l’Iran contre Israël. Dans un communiqué, publié sous le nom du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Séoul a appelé tous les acteurs concernés à s’abstenir d’aggraver la situation.Et, ce matin, le premier vice-ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a présidé une réunion d’urgence sur les importations et les exportations au complexe gouvernemental de Sejong. Kang Kyung-sung a expliqué que les conflits dans la région avaient des répercussions importantes sur les expéditions sud-coréennes, car ils conduisent les cours du pétrole et les coûts logistiques à augmenter. Il a donc souligné la nécessité d’évaluer les risques posés par la montée des tensions au Moyen-Orient en la matière.Le ministère projette, de son côté, de mettre en œuvre un plan d’urgence avec une équipe qu’il a composée avec l’Agence coréenne pour la promotion du commerce extérieur et des investissements (Kotra) et la Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE) et l’Association coréenne du commerce international (Kita). Dans ce cadre, il élargira le chèque-relance export, fournira un espace de chargement supplémentaire aux PME et accordera une aide spéciale aux sociétés victimes des tensions accrues au Moyen-Orient.