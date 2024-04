Photo : YONHAP News

La Corée du Sud ne compte aucune victime dans la vaste attaque lancée par l’Iran contre Israël. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, son ministère des Affaires étrangères.A en croire ce dernier, environ 500 sud-Coréens séjournent dans l’Etat hébreu. Le ministère a tenu, hier matin, une réunion pour discuter du renforcement des mesures de sécurité en faveur de ses compatriotes. Un officiel de l’institution a fait savoir que Séoul continuerait de prendre les mesures nécessaires.Pour rappel, l’Iran a tiré, samedi soir, plus de 200 drones et missiles contre Israël. Il avait menacé, plus tôt, de riposter à l’attaque de son consulat en Syrie, le 1er avril.