BOK : son gouverneur rencontre des ministres des Finances et ses homologues du G20

Photo : YONHAP News

Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) va participer à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banque centrale du G20, et à celles de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington.Rhee Chang-yong rencontrera d’abord les chefs des Finances des pays du G20 et les gouverneurs de leurs banques centrales dans la capitale américaine. Les questions importantes du marché financier, telles que la situation économique mondiale, la finance durable et le mouvement des capitaux, seront mis sur la liste des sujets à aborder.Viendront ensuite les rassemblements avec le FMI et la Banque mondiale. Le représentant du pays du Matin clair y discutera des perspectives de l’économie mondiale, de la stabilité financière mondiale et des enjeux politiques internationaux avec les autres participants. Il participera aussi à des discussions de haut niveau, organisées par la Peterson Institute for International Economics.Rhee s’envolera demain pour les Etats-Unis et rentrera dans son pays, le 23 avril.