Le président de l’Assemblée nationale a entamé, hier, une visite en Amérique du Nord. C’est aux Etats-Unis que la tournée de huit jours de Kim Jin-pyo a débuté. Notons qu’il est le premier patron du perchoir sud-coréen à se rendre aux USA en cinq ans. Ensuite, il se dirigera vers le Canada.L’objectif de son déplacement dans ces deux nations est d'établir des canaux de communication permanents et réguliers entre les Parlements et d'accroître la coopération dans les chaînes d'approvisionnement et l'industrie de la défense.