Un sud-Coréen lit 3,9 livres par an

3,9, c’est le nombre de livres qu’un sud-Coréen lit en moyenne par an. C’est ce que révèle une étude que le ministère de la Culture a menée entre septembre 2022 et août 2023 et publiée hier. C’est 0,6 de moins en glissement annuel.Toujours selon cette étude, en semaine, un adulte consacrerait 18,5 mn par jour pour lire. Et 25 mn le weekend ou les jours fériés.Pour les habitants du pays du Matin clair, les principaux obstacles à la lecture sont, dans l’ordre : le manque de temps avec 24,4 %, l’utilisation du smartphone à 23,4 % et le manque d’habitude avec 11,3 %.Enfin, le taux de lecture est plus élevé chez ceux qui gagnent plus de 5 millions de wons, ou 3 400 euros, par mois. Il est de 54,7 %. Alors que ce chiffre n’est que de 9,8 % chez les individus dont les salaires sont inférieurs à 2 millions de wons.