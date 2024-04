Météo : un lundi sous la grisaille

Photo : YONHAP News

En cet avant dernier lundi du mois d’avril, il fait gris sur le pays du Matin clair. En effet, même si quelques éclaircies sont perceptibles au niveau d’Ulsan et de Gwangju, il pleut dans ces régions. Le reste du territoire est sous les nuages et le restera toute la journée.Sur le chemin du travail, il fait 12°C à Chuncheon et Andong, 13°C dans la diagonale de Suwon, Daejeon et Daegu et 14°C dans le reste du pays. La maximale de 15°C est annoncée pour la ville de Gwangju.Cet après-midi, il fera plus frais sur les côtes est et sud que dans le reste du territoire. En effet, il fera 18°C à Gangneung et Busan, 16°C à Ulsan, et 19°C à Daegu, Yeosu et Mokpo. A l’inverse, le mercure affichera 25°C à Séoul et Suwon, 23°C à Chuncheon, Daejeon et Cheongju et 21°C dans le Jeolla du Nord.