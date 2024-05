Photo : YONHAP News

Seul un tiers des universitaires, experts ou élites sud-coréens est « pour » la nucléarisation du pays. C’est ce que révèle une étude du Centre d’études stratégiques et internationale (CSIS). Le think tank basé à Washington a mené une enquête du 15 janvier au 17 mars auprès de 1 000 spécialistes et publié les résultats lundi.En détails, 34 % des personnes interrogées se sont donc montrées favorable à une Corée du Sud dotée d’arme nucléaire. 53 % ont dit le contraire.Chez ceux qui ont dit « oui » à la nucléarisation de Séoul, 68 % se sont qualifiés de conservateurs. Parmi ceux qui se sont opposés à la nucléarisation de la partie sud de la péninsule, 36 % seraient conservateurs et 36 % également progressistes.