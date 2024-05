Les chefs de la diplomatie sud-coréennne et des pays africains se réunissent le 2 juin à Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les pays africains vont organiser leur premier sommet, les 4 et 5 juin à Séoul. Avant cela, leurs chefs de la diplomatie vont s’y réunir. Ce sera le 2 juin.Cette décision a été prise lors de la conférence des hauts fonctionnaires (SOM) des deux parties, tenue hier dans la capitale sud-coréenne. Cette réunion a eu lieu pour préparer la grand-messe de leurs chefs d’Etat ou de gouvernement. De hauts responsables d’un total de 44 Etats d’Afrique y étaient présents.Selon le ministère des Affaires étrangères, les participants se sont alors accordés à dire que le partage des expériences et des technologies du pays du Matin clair contribuera au développement économique de l’Afrique.Hier, ils ont également échangé sur les meilleurs moyens de faire face aux multiples crises auxquelles le monde est confronté, allant de la santé aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Sans oublier la coopération pour la paix et la sécurité.