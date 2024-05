Téhéran dément une quelconque coopération militaire avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’agence officielle nord-coréenne, la KCNA, a annoncé mercredi dernier qu’une délégation de l’Etat communiste, avec à sa tête le ministre des Relations économiques extérieures, Yun Jong-ho, avait quitté la veille Pyongyang pour l’Iran.Alors que cette visite attire une attention particulière, deux agences de presse, Bloomgerg et dpa, ont rapporté, hier, que la délégation avait participé à un événement économique, organisé à Téhéran.Selon ces médias, le porte-parole de la diplomatie locale a confirmé que les délégués nord-coréens étaient arrivés dans la capitale la semaine dernière. Nasser Kanaani a précisé qu’ils étaient présents à la sixième édition de « l’Exposition internationale sur le potentiel d’exportation » de la République islamique, qui s’est ouverte samedi. Et d’ajouter qu’ils ont eu une réunion consacrée au développement des échanges commerciaux bilatéraux.Kanaani a en revanche démenti catégoriquement l’information selon laquelle leur déplacement aurait pour objet de renforcer la coopération militaire entre les deux nations, en particulier en matière nucléaire. Selon lui, il s’agit de spéculations « biaisées et sans fondement ».Sachez que les pays occidentaux estiment que les deux alliés de longue date travaillent main dans la main pour partager les technologies des missiles balistiques et des armes atomiques.